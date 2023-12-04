В 201-й военной базе ввели в эксплуатацию казармы быстровозводимого типа

Новые казармы построены с целью сохранения здоровья и улучшения быта военнослужащих во время длительных занятий по боевой подготовке, которые проходят на полигоне с большой интенсивностью в сложных погодных условиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии