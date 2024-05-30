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Царьград

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Умерла Анастасия Заворотнюк: актрисе было 53 года

Умерла Анастасия Заворотнюк: актрисе было 53 года

30 мая 2024 года стало известно, что умерла актриса Анастасия Заворотнюк. "Моей прекрасной няне" было 53 года.

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