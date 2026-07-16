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МОСИНФОРМ

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Свыше 500 км выделенных полос действует в Москве

Свыше 500 км выделенных полос действует в Москве

В Москве протяженность выделенных полос для общественного транспорта превышает 500 километров. После открытия новых участков специалисты оценивают их эффективность и при необходимости вносят изменения, чтобы сделать движение автобусов и электробусов быстрее и комфортнее.

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