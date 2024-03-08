Экономическое развитие китайской провинции Гуандун

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Экономическое развитие: китайская провинция Гуандун, экономический центр Китая, будет поддерживать технологические инновации и стимулировать модернизацию своей обрабатывающей промышленности в рамках своих усилий по содействию высококачественному развитию, заявили в четверг национальные законодатели страны из делегации провинции во время открытой панельной дискуссии в Пекине.