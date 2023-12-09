Да чего же они не эмигрируют то…

Lord250 Наблюдая в последние недели за кипением битв за идеологию и попыток понять, что удерживает население США от эмиграции, раз пишут, что там все хуже и хуже жить - безработица, нет жилья, долги по кредитам…а они сидят сиднем и не желают покидать это болото, позволю выразить свое, не претендующее на истину, мнение и развеять некоторые мифы о сияющем граде на холме.