Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Да чего же они не эмигрируют то…

Да чего же они не эмигрируют то…

 Lord250   Наблюдая в последние недели за кипением битв за идеологию и попыток понять, что удерживает население США от эмиграции, раз пишут, что там все хуже и хуже жить - безработица, нет жилья, долги по кредитам…а они сидят сиднем и не желают покидать это болото, позволю выразить свое, не претендующее на истину, мнение и развеять некоторые мифы о сияющем граде на холме.

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