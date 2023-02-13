В ГД объяснили слова польского вице-премьера о беспомощности Киева без поддержки Запада

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера, министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака о неспособности киевского режима выдержать конфликт с Россией без Запада.