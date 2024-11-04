В Госдуму внесут проект о мгновенном информировании водителей о нарушении ПДД

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым подготовили законопроект, целью которого является информирование водителей о нарушениях правил дорожного движения (ПДД) с помощью красного сигнала сразу после их выявления.