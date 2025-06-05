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Разминирование приграничья

Разминирование приграничья

Саперы каждый раз выезжают на место по вызову местных жителей, обнаруживших опасные устройства. Губернатор Белгородской области отметил, что вопрос о разминировании в населенных пунктах в приграничье стоит очень остро и поблагодарил жителей за активность в обнаружении мин, снарядов и самодельных взрывных устройств, сбрасываемых с коптеров.

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