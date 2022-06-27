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Стоимость видеокарт в России за три месяца упала на 40%, а спрос на 3D-карты со стороны геймеров вырос в шесть раз

Стоимость видеокарт в России за три месяца упала на 40%, а спрос на 3D-карты со стороны геймеров вырос в шесть раз

«Известия» опубликовали отчет о состоянии дел на российском рынке видеокарт. По данным ретейлеров, стоимость 3D-ускорителей в России за последние три месяца упала в среднем на 40%.

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