Прогноз погоды в Крыму на 1 апреля В Симферополе +19 и облачно с прояснениями В Севастополе +13 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +15 и пасмурноВ Черноморском +15 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +19 и облачно с прояснениямиВ Ялте +13 и пасмурноВ Алуште +13 и пасмурноВ Керчи +13 и.