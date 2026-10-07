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Гол с пенальти, два результативных паса, слёзы и трогательная речь: как Месси простился со сборной Аргентины

Гол с пенальти, два результативных паса, слёзы и трогательная речь: как Месси простился со сборной Аргентины

Лионель Месси провёл прощальный матч за сборную Аргентины — с командой Бенина. Все билеты на стадион «Монументаль» были распроданы, а метро Буэнос-Айреса специально продлило время работы, чтобы болельщики успели добраться домой.

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