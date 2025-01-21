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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вингер Пепе из «Порту» в день матча своей команды играл в CS 2

Вингер Пепе из «Порту» в день матча своей команды играл в CS 2

19 января состоялся матч «Порту» – «Жил Висенте», который «Порту» проиграл со счетом 1:3. Бразильский вингер «Порту» Пепе Акино не был включен в состав на эту встречу.

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