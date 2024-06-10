Доколе в тазике мыться будем? «Старомодное лишение»: почему в России до сих пор отключают горячую воду Наследие СССР В 2007 году в The New York Times написали: «Суровая Москва с кинопленок холодной войны давно ушла в прошлое — этот все более процветающий город воображает, что с высоко поднятой головой шагает в будущее.