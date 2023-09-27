Даня Милохин извинился перед Эрнстом за то, что сбежал из «Ледникового периода»

По словам блогера, он был ответственным в программе, однако перегорел. Фото: из открытых источников В недавнем интервью YouTube-каналу «Мадонна Мур» Даня Милохин рассказал, что периодически он давал слово, что не уйдёт из «Ледникового периода».
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