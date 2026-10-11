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How Low Can the Strategic Petroleum Reserve Actually Go?

The U.S. Strategic Petroleum Reserve held just 283 million barrels of oil at the end of September, according to Reuters, the lowest level since October 1982, back when the reserve was still being filled for the first time.

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