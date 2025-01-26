Илон Маск предлагает переименовать Ла-Манш в честь Джорджа Вашингтона

Илон Маск предложил назвать пролив Ла-Манш "каналом Джорджа Вашингтона". Также президент США Дональд Трамп инициировал переименование Мексиканского залива в Залив Америки, подчеркнув, что это часть новой политики его администрации.
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