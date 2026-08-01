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В Греции зафиксировали за сутки более 50 мощных пожаров, возникших на фоне жары

В Греции зафиксировали за сутки более 50 мощных пожаров, возникших на фоне жары

BOUGIOTIS EVANGELOS/EPA/TASS Грецию охватили мощные пожары на фоне экстремальной жары в Европе. Свыше 50 возгораний зафиксировали в стране за последние сутки, сообщил РЕН ТВ 1 августа корреспондент Ясон Натанасиадис.

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