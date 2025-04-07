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Царьград

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Экспорт Германии в США может сократиться на 15% из-за пошлин Трампа

Экспорт Германии в США может сократиться на 15% из-за пошлин Трампа

Временный министр финансов Германии Йорг Кукис предупредил о возможном снижении экспорта в США на 15% из-за пошлин, введенных президентом Трампом.

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