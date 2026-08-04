Переломный момент в украинском конфликте может начаться с президентских выборов во Франции, в которых может победить Марин Ле Пен, заявил бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала.
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