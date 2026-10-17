Красный и фиолетовый: яркий дуэт, который возвращается в центр модной повестки этой осенью. Вдохновением для нового прочтения сочетания стали образы принцессы Дианы, а на подиумах сезона осень-зима 2026/2027 его представили Valentino, Celine, Balenciaga и Lanvin.
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