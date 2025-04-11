Алабино весной. Этот праздник ждут всегда

Дважды в год наша группа охотников объединяется под знаменем МООиР и с нетерпением ждет объявления о весенних или осенних встречах в разделе «События» на странице форума Алабино Каждая охота проводится в начале весны и осени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии