Минниханов: В истории новой России такого внимания к муниципалитетам не было

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании прокомментировал проходившие в столице РТ 29 и 30 января мероприятия II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии