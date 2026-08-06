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Порядок, государство

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В Новосибирске полицейскими задержаны подозреваемые в похищении человека и вымогательстве

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с коллегами из Отдела полиции № 7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску, а также при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии региона задержаны четверо граждан, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве.

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