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Рыбаки из Владивостока на катере едва не погибли под большим контейнеровозом

Рыбаки из Владивостока на катере едва не погибли под большим контейнеровозом

Рыбаки из Владивостока едва не погибли на катере под контейровозом, так как стояли на якоре в неположенном месте.

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