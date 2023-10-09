Прием граждан проведет заместитель председателя Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва Русинович Н. В.

10 октября 2023 г. с 14:00 до 16:00 в общественной приемной Первомайской районной организации г. Бобруйска РОО ´Белая Русь´ прием граждан проведет заместитель председателя Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва Русинович Наталья Васильевна .
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