В Астрахани сисадмину вынесли приговор за допуск похоронного бюро к базе умерших

Мужчина, работая в медицинском учреждении, передал все явки и пароли одной из ритуальных фирм. Астраханская прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении системного администратора одного из ведомств здравоохранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии