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Сейсмолог Шебалин заявил, что на турецких курортах нет опасности землетрясений

Сейсмолог Шебалин заявил, что на турецких курортах нет опасности землетрясений

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин утром в субботу, 22 июля, заявил, что на турецких курортах нет опасности сейсмической активности.

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