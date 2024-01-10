Какой штраф грозит жителям Мангистау за непредоставление декларации о доходах?

Главный специалист отдела администрирования и всеобщего декларирования физических лиц управления по администрированию физических лиц и специальных налоговых режимов Мангистауской области Райхан Джармаева на брифинге в ЦОК МО рассказала о том, какой штраф грозит жителям региона за непредоставление декларации о доходах.
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