Какой штраф грозит жителям Мангистау за непредоставление декларации о доходах?

Главный специалист отдела администрирования и всеобщего декларирования физических лиц управления по администрированию физических лиц и специальных налоговых режимов Мангистауской области Райхан Джармаева на брифинге в ЦОК МО рассказала о том, какой штраф грозит жителям региона за непредоставление декларации о доходах.