Вечерний Новосибирск

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Политолог Иванов прокомментировал встречу губернатора Травникова с президентом России

Политолог Иванов прокомментировал встречу губернатора Травникова с президентом России

Президент отметил, что Андрей Травников и его команда не просто добиваются решения поставленных руководством страны задач, но в целом правильно определяют основные направления развития и добиваются результатов там, где это наиболее востребовано.

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