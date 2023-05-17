Политолог Иванов прокомментировал встречу губернатора Травникова с президентом России

Президент отметил, что Андрей Травников и его команда не просто добиваются решения поставленных руководством страны задач, но в целом правильно определяют основные направления развития и добиваются результатов там, где это наиболее востребовано.
Президент отметил, что Андрей Травников и его команда не просто добиваются решения поставленных руководством страны задач, но в целом правильно определяют основные направления развития и добиваются результатов там, где это наиболее востребовано.
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