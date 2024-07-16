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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уайт − о Трампе: «Это один из самых стойких людей, которых я знаю»

«Трамп − один из самых жестких и стойких людей которых я когда-либо встречал в жизни. Этот парень − самый настоящий американский засранец всех времен», − сказал президент UFC Дана Уайт.

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