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Неижпапа: ВСУ хотят бить британскими ракетами «вглубь территории России»

Неижпапа: ВСУ хотят бить британскими ракетами «вглубь территории России»

Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа выразил желание использовать ракеты, поставленные союзниками, в том числе британскую технику, для нанесения ударов по российским объектам в глубине территории.

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Комментарии
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И
Ирина
Наверное, если вглубь России полетят ракеты, СВО превратится в полноценную войну со всеми вытекающими из этого последствиями для Хохляндии и ее Неижпапы?
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14 час.
E
Ed
уже идет полноценная война, по российским городам бьют ракетами, артиллерией, взрывают ж.д. транспорт и авиация, гибнут граждане страны. Это не война? За слова СВО прячутся от реальности.
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13 час.

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