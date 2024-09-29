Единый день безопасности.

26 сентября в нашем детском саду прошёл Единый день безопасностиДля повышения знаний детей в области пожарной безопасности, а также для проверки действий педагогического состава и обслуживающего персонала в случае возникновения пожара проводятся учебные тренировки, лекции и занятия, организовывается эвакуация детей и персонала.