РИАН: США поддерживали Ельцина, но в НАТО сомневались в нем

Американский архив Нацбезопасности рассекретил документы 1994 года. Они оказались связаны с американо-российском саммитом, который в том году прошел в Москве, а также с сотрудничеством Бориса Ельцина и представителей НАТО.
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