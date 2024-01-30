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РИАН: США поддерживали Ельцина, но в НАТО сомневались в нем

РИАН: США поддерживали Ельцина, но в НАТО сомневались в нем

Американский архив Нацбезопасности рассекретил документы 1994 года. Они оказались связаны с американо-российском саммитом, который в том году прошел в Москве, а также с сотрудничеством Бориса Ельцина и представителей НАТО.

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