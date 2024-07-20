Фонтан воды из тепловой сети едва не снёс карагандинку, которая торговала рядом

На улице Алиханова в результате проведения гидравлических испытаний возник дефект на трубопроводе. Огромный фонтан воды чуть было не снёс женщину, которая торговала дачной продукцией рядом с тепловой сетью.
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