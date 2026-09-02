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Царьград

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Россельхозбанк сохранит управление акциями "Русагро" по решению суда

Россельхозбанк сохранит управление акциями "Русагро" по решению суда

Государство, по решению суда, сохраняет контрольный пакет акций "Русагро" под управлением РСХБ. В мае суд удовлетворил иск против экс-сенатора Вадима Мошковича.

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