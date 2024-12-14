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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области полицейскими пресечена деятельность организованной группы, обеспечивавшей неправомерный оборот средств платежей

Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Оренбургское» при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии по Оренбургской области пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся неправомерным оборотом средств платежей.

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