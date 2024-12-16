Врач Тяжельников: холодец положительно влияет на плотность костей и упругость кожи

В нем содержится коллаген Холодец содержит в себе коллаген, поэтому блюдо позитивно влияет на плотность костей и упругость кожи, а также аминокислоту глицин, помогающую нейтрализовать действие токсинов при расщеплении алкоголя, снижая похмельный синдром, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
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