Врач Тяжельников: холодец положительно влияет на плотность костей и упругость кожи

В нем содержится коллаген Холодец содержит в себе коллаген, поэтому блюдо позитивно влияет на плотность костей и упругость кожи, а также аминокислоту глицин, помогающую нейтрализовать действие токсинов при расщеплении алкоголя, снижая похмельный синдром, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.