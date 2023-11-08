Самоходка ВС РФ сбила украинский истребитель Су-27

Российская самоходка сбила истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Бойцы группировки «Запад» сорвали четыре попытки ВСУ доставить на передовую свежие силы, рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
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