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«Никогда ничего не прошу у команды»: Ферстаппен — о помощи Лоусона

Getty Images / Red Bull Content PoolГолландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен заявил, что не планирует на Гран При Италии помогать ему новозеландца Лиама Лоусона, который второй этап подряд будет заменять в составе австрийского коллектива травмированного француза Исака Хаджара.

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