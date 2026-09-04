«Никогда ничего не прошу у команды»: Ферстаппен — о помощи Лоусона

Getty Images / Red Bull Content PoolГолландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен заявил, что не планирует на Гран При Италии помогать ему новозеландца Лиама Лоусона, который второй этап подряд будет заменять в составе австрийского коллектива травмированного француза Исака Хаджара.
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