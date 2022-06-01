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Володин заявил о расколе американского общества в связи с политикой Вашингтона в отношении Украины

Володин заявил о расколе американского общества в связи с политикой Вашингтона в отношении Украины

Политика властей США в Украине вызывает все большую критику в американском обществе. Об этом написал в своем телеграм-канале спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

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