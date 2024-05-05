⚽️ВСЕ НА ФУТБОЛ💪 В субботу, 11 мая, в 16:00, команда "Бузулук" встретится с камышинским "Текстильщиком" на центральном стадионе.
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⚽️ВСЕ НА ФУТБОЛ💪 В субботу, 11 мая, в 16:00, команда "Бузулук" встретится с камышинским "Текстильщиком" на центральном стадионе.