17 историй о путешествиях в поезде, пропитанных ароматом курочки-гриль и домашних бутербродов

Если вы хотя бы раз отправлялись в путешествие по железной дороге, то наверняка знаете, что буквально через полчаса после отправления поезда вагон пропитывается ароматами домашней еды и совершенно особым настроением.
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