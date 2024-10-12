БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ВУЧИЧ СОБРАЛСЯ АРЕСТОВАТЬ ПУТИНА? ЗАПАД ПРОГНУЛ СЕРБИЮ

ВУЧИЧ СОБРАЛСЯ АРЕСТОВАТЬ ПУТИНА? ЗАПАД ПРОГНУЛ СЕРБИЮ

ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ Президент Сербии Александр Вучич подписал, как говорят сами сербы, "позорную декларацию" против России по итогам "саммита" под названием "Украина — Юго-Восточная Европа", который прошёл в хорватском Дубровнике.

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Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Да, но при условии, что он (народ) его (правителя), действительно, выбрал!
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3 час.
Семен Демин
Вучич - это второй Янукович, но кончит он как Милошевич.
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2 час.
АБ
АЛЕКСЕЙ БУЗИН
Да, похоже на чём-то прихватили Вучича пиндосы.
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1 час.

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