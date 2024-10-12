ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ Президент Сербии Александр Вучич подписал, как говорят сами сербы, "позорную декларацию" против России по итогам "саммита" под названием "Украина — Юго-Восточная Европа", который прошёл в хорватском Дубровнике.
ВУЧИЧ СОБРАЛСЯ АРЕСТОВАТЬ ПУТИНА? ЗАПАД ПРОГНУЛ СЕРБИЮ
Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Да, но при условии, что он (народ) его (правителя), действительно, выбрал!
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3 час.
Семен Демин
Вучич - это второй Янукович, но кончит он как Милошевич.
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2 час.
АБ
АЛЕКСЕЙ БУЗИН
Да, похоже на чём-то прихватили Вучича пиндосы.
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1 час.
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