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Семь государств создали контактную группу по Газе

Семь государств создали контактную группу по Газе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил об организации контактной группы по Газе, в состав которой вошли семь государств — Саудовская Аравия, Турция, Катар, Индонезия, Египет, Нигерия и Иордания.

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