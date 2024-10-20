Два ДТП с пешеходами произошли в Братске

Первый инцидент произошел около 19:00 на улице Комсомольская, когда водитель Toyota Land Cruiser проехал на разрешающий сигнал светофора и сбил 13-летнего подростка, который завершал движение по пешеходному переходу.
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