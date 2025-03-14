Боец из Васильево о запоминающейся операции: «Бой за лесной массив длился два дня»

Фото предоставлено Юлией Озеровой Виталий Ильин из поселка Васильево Зеленодольского района Татарстана во время срочной службы, будучи помощником гранатометчика, приобрел базовые навыки военной подготовки.
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