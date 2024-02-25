Йога приносит пользу людям с хронической болью в спине – Journal of Orthopaedic Research

Новое исследование, опубликованное в научном журнале Journal of Orthopaedic Research, предполагает, что физические позы, дыхательные упражнения и практики йоги могут принести пользу людям, страдающим болями в спине.
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