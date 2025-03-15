Экс-игрок "Спартака" Сочнов заявил, что "Зенит" спокойно заменит Вендела

Бывший футболист московского "Спартака" Владимир Сочнов признался, что не видит ничего страшного в том, что бразильский футболист петербургского "Зенита" Вендел пропустит матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с красно-белыми из-за дисквалификации.