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Токаев высказался о едином часовом поясе

Токаев высказался о едином часовом поясе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете «Ана тiлi». Журналист в ходе интервью отметил, что в обществе есть разные мнения по поводу перехода на единый часовой пояс и спросил главу государства что он думает по этому поводу.

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