Токаев высказался о едином часовом поясе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете «Ана тiлi». Журналист в ходе интервью отметил, что в обществе есть разные мнения по поводу перехода на единый часовой пояс и спросил главу государства что он думает по этому поводу.