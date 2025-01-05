Глава ДНР Пушилин: Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования родным и коллегам журналиста Александра Мартемьянова, погибшего четвертого января при атаке украинского беспилотника на трассе Донецк – Горловка.
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